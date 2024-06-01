Данная модель вышла 10 лет назад и являлась самым слабым решением в своей линейке

Компания ASUS широко известна производством разнообразных видеокарт, от низкопрофильных до одних из лучших на рынке. В своем стремлении удовлетворить запросы пользователей, производитель графических процессоров решил выпустить новую модель видеокарты GT 710. Новинка, названная GT 710 2GB GDDR5 EVO, отличается стильным дизайном, специально разработанным для SFF-платформ и HTPC. Цены и доступность данной видеокарты пока не объявлены.

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Помимо этого, стоит отметить, что графическому процессору на базе Kepler исполнилось уже более десяти лет. Несмотря на то, что он был одним из самых медленных продуктов на базе Kepler на момент своего выпуска, существуют несколько причин, побудивших ASUS представить новую модель GT 710 в 2024 году.

GT 710 EVO от ASUS представляет собой базовую видеокарту, которая оснащена низкопрофильной печатной платой и подходит для большинства систем с современными требованиями. Технические характеристики карты включают в себя 2 ГБ памяти GDDR5, интерфейс PCIe Gen 2, 192 шейдерных блока, восемь ROPs и энергопотребление менее 20 Вт, что делает ее совместимой с большинством систем.

Несмотря на то, что на рынке уже есть более современные аналоги, спрос на GT 710 остается стабильно высоким, что побудило производителей выпустить новую модель видеокарты. ASUS GT 710 EVO - это отличное решение для тех, кто ищет бюджетный и функциональный графический процессор для офисной работы.