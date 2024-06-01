Данные адаптеры разработаны специально для дата-центров искусственного интеллекта и профессиональных задач.

В преддверии выставки Computex компания ASRock презентовала новые графические ускорители Radeon RX 7900 WS, созданные для профессионалов в области обучения ИИ и творческой деятельности. Видеокарты этой серии стали первыми в индустрии Radeon RX 7900 с турбинным охлаждением и разъемом питания 12V-2x6.

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ASRock Radeon RX 7900 XT WS с объемом памяти 20 ГБ и Radeon RX 7900 XTX WS с 24 ГБ получили специализированные системы охлаждения, включающие камеру и один вентилятор. Хотя эти СО имеют толщину в два слота, они эффективно охлаждают даже при максимальных нагрузках, хотя сопровождается это достаточно громким шумом. Также видеокарты поставляются с разъемом питания 12V-2x6 - что необходимо для карт Radeon.

ASRock подчеркивает, что Radeon RX 7900 WS разработаны для серверов и профессиональной работы, поэтому основаны на двухслотовых СО и имеют разъемы питания 12V-2x6. Даже с учетом того, что графические процессоры Navi 31 потребляют меньше энергии, чем GB102 от Nvidia, один кабель питания является более удобным вариантом, чем два. Несмотря на это, ASRock продолжает улучшать качество своих продуктов, уменьшая уровень шума и повышая надежность, что важно для профессиональных рабочих станций.

ASRock может увеличить скорость вентилятора для уменьшения температуры видеокарт, но при этом уровень шума увеличится. Однако рабочие станции, для которых предназначены эти видеокарты, обычно не требуют абсолютной тишины. В общем, видеокарты Radeon RX 7900 WS от ASRock обещают быть эффективным решением для профессиональных пользователей, хотя предпочтение все еще отдается картам Nvidia.