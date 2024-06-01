Автомобиль будет стоить около 72 тысяч долларов и сможет преодолевать 300 миль на одном заряде

Компания Jeep представила свой первый официальный электромобиль, Wagoneer S, электрический внедорожник премиум-класса с полностью электрической трансмиссией (BEV), способный проезжать более 300 миль на одной зарядке. Электрическая трансмиссия выдает 600 лошадиных сил и более 800 Нм мгновенного крутящего момента, этого достаточно, чтобы разогнать внедорожник с 0 до 60 миль в час всего за 3,4 секунды.

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Wagoneer S также оснащен системой вождения Jeep Selec с пятью специализированными режимами, включая sport, eco, snow, sand и auto. Базовая версия, доступная только в США, будет оснащена такими функциями, как решетка радиатора с семью прорезями и светодиодной подсветкой, 20-дюймовые колесные диски, окрашенные в черный цвет и панорамный люк на крыше с двойным остеклением.

Решетка радиатора была полностью переработана для установки электрической трансмиссии, поскольку ей больше не нужно охлаждать двигатель внутреннего сгорания. Что касается материалов, Jeep выбрал более экологичный подход, исключив хром из внешнего дизайна, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

Внутри Wagoneer S оснащен 12-дюймовым информационно-развлекательным дисплеем, который, по утверждению Jeep, является лучшим в своем классе. В стандартное оснащение также входят сиденья премиум-класса с вентиляцией и подогревом, а также звуковая система с 19 динамиками от McIntosh Audio.

Wagoneer S оснащен 400-вольтовым аккумулятором емкостью 100 кВт *ч, который можно зарядить до 80% всего за 23 минуты с помощью станции быстрой зарядки. Базовая версия поставляется с 48-амперным зарядным устройством Level 2 или кредитами для зарядки в общественных местах через Free2move Charge и сеть зарядки Stellantis.

Компания Jeep создала Wagoneer S на платформе STLA Large, которая, как ожидается, также будет обслуживать грядущий полностью электрический Dodge Charger Daytona SRT. Однако, платформа была специально адаптирована для Wagoneer S с внесением изменений в длину, ширину, подвеску и трансмиссию. Шасси также было усилено на 35%, что обеспечивает лучшую управляемость и качество езды. Минимальная цена автомобиля будет на уровне 72 тысяч долларов.