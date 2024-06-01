Американцы пытаются заставить европейские страны вновь пожертвовать своими интересами и пойти на конфликт с Китаем.

Накануне американские высокопоставленные лица вновь угрожали Китайской Народной Республике новыми санкциями, стремясь ослабить стратегическое сотрудничество между Москвой и Пекином.

реклама

Соединенные Штаты Америки будут согласовывать свои действия с союзниками для применения мер в отношении китайских компаний, оказывающих поддержку России в укреплении её военно-промышленного комплекса, включая возможные санкции против финансовых учреждений, заявили в пятницу два высокопоставленных чиновника США.

"Китайские компании, которые систематически помогают России, находятся в центре внимания", заявил заместитель госсекретаря и бывший руководитель азиатской политики Джо Байдена. Он также отметил, что внимательно изучены финансовые учреждения.

"В США усиленно защищают свои аргументы в пользу совместных действий по вопросу санкций против Китая", подчеркнул он, выступая перед журналистами.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адеймо на выступлении в Берлине призвал лидеров немецкого бизнеса дать понять своим китайским коллегам, что они сталкиваются с выбором: вести дела в Европе или помогать оснащению российской армии.

Адеймо также обсудил с немецкими чиновниками шаги, которые администрация Байдена может предпринять в ближайшие недели для дальнейшего сокращения военного сотрудничества России с такими странами, как Китай.

Он подчеркнул, что действия США будут направлены против компаний, поставляющих определенные товары для России. По его мнению, США будут сотрудничать с европейскими союзниками, хотя не ожидают полного совпадения санкций.

В ходе апрельских визитов в Китай министр финансов Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен подняли вопрос о возможных санкциях против китайских фирм, включая банки, если они будут продолжать поддерживать Россию технологиями и другими товарами.