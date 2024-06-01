По заявлению одного из акционеров, в 2022 году предприниматель продал часть своих акций в Tesla, зная об образовавшихся проблемах компании.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск был осведомлен о проблемах с производством и поставками, с которыми столкнулась компания, когда в 2022 году им были проданы акции на сумму более 7,5 миллиардов долларов, заявил акционер Tesla Майкл Перри в иске против производителя электромобилей, поданном в канцлерский суд штата Делавэр.

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По данным иска, Илон Маск использовал информацию о том, что Tesla не достигнет целей производства, для личной выгоды при продаже своей доли в компании для финансирования приобретения платформы социальных сетей X, известной тогда как Twitter.

Перри также обвинил директоров Tesla в том, что они не обеспечили выполнение Маском его обязательств при продаже акций и заявлениях о деятельности компании. В иске утверждается, что Маск продал акции компании на большую сумму до публичного объявления о несоответствии ожиданиям производственных показателей.

После публикации этой информации, акции Tesla резко упали на бирже. Судья уже рассматривала дела, связанные с действиями Маска и решениями в его отношении. Tesla призывает инвесторов поддержать план компании на ежегодном собрании, чтобы продемонстрировать их поддержку иску за возмещение убытков от неправомерной торговли.