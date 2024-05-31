«Легионер-Е33К» имеет самолётный тип каркаса, но имеет при этом винты для вертикального взлёта и зависания в воздухе.

Эксперты группы компаний "Тихие крылья" в холдинге "Калашников" продемонстрировали беспилотный летательный аппарат самолётного типа с электрическим двигателем под названием "Легионер-е33к" на XV международной выставке средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2024". Устройство создано для удаленного исследования местности и транспортировки различных грузов.

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Применение беспилотников для выявления зон затопления, оценки ущерба и применения в лесных пожарах позволит МЧС повысить эффективность деятельности, увеличить скорость реагирования на какие-либо стихийные бедствия и уменьшить риски для спасателей. Для выполнения данных задач предлагаются БПЛА серии "Легионер" и "Альфа-е", способные производить удаленное исследование местности и передавать оперативную информацию о состоянии участка, как сообщил представитель холдинга "Калашников".

Подобно "Альфа-е", "Легионер-е33к" - это электрический многофункциональный дрон, со способностью зависания в воздушном пространстве. Технические характеристики беспилотного летательного аппарата дают возможность решать широкий спектр задач, включая комплексные горизонтальное и вертикальное инспектирование, аэромагниторазведку, воздушное лазерное сканирование и аэрофотосъемку.