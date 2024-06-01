Танк Cheonma-2 имеет башню, схожую с американским танком M1 Abrams, а корпус похожий на российский Т-14 Армата.

В конце мая в КНДР официальное название получил новейший основной боевой танк, ранее известный как m2020 и m2024 - Cheonma-2. Этот танк является результатом развития военной техники Северной Кореи, исходно основанной на советских и китайских боевых машинах.

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В 1970-х годах в КНДР началось создание танков серии Chonma-Ho на основе советского Т-62. В 1980-х годах было выпущено несколько единиц усовершенствованных танков с улучшенной броней, огневой мощью и повышенной скоростью. В 1990-х годах появился Songun-915, объединяющий черты российского Т-72 и китайского type 88, что свидетельствовало о стремлении к большей самостоятельности в оборонном производстве, несмотря на интеграцию иностранных технологий.

В 21 веке Пхеньян продемонстрировал Pokpung-Ho, улучшенные версии которого были вдохновлены ОБТ Т-80 от СССР и китайским type 96. Не так давно были представлены модели m2020 и m2024, сейчас известные как Cheonma-2. Первоначально m2020 был представлен на военном параде осенью 2020 года. Этот танк начал производиться на предприятии Kusong благодаря увеличению производственных мощностей. В марте текущего года был продемонстрирован модернизированный вариант m2024 во время военных учений.

Cheonma-2, как указывается в источнике, имеет башню, схожую с американским M1A2 Abrams. Она оборудована 21 блоком динамической защиты и 6 дымовыми шашками. В башне также установлены противотанковые управляемые ракеты, способные поворачиваться по аналогии с TOW на американском Bradley. Главное средство поражения танка - 125-миллиметровая гладкоствольное орудие. Весит танк около 50 тонн, а скорость может развить до 65 километров в час.

Ранее западные эксперты назвали данную технику "Северокорейская Армата".