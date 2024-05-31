Ракетный удар по авианосцу США Dwight Eisenhower стал ответом на продолжающиеся бомбардировки Йемена.

Представитель военизированного крыла исламистского движения из Йемена сообщил об ударе по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море с использованием баллистических и крылатых ракет. С его слов, поражение было прямым и точным. Однако, на данный момент нет никаких подтверждений этой информации.

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В случае если атака действительно произошла, высока вероятность, что Белый дом не подтвердит нанесение ущерба своему кораблю, чтобы избежать негативных последствий для своего авторитета. Такой ход событий вызовет сомнения в безопасности всей авианосной группы Соединённых Штатов Америки в акватории Красного моря.

Ранее было сообщено, что Иран передал повстанцам из Йемена новейшие баллистические ракеты средней дальности Ghadr, которые могут уничтожать цели на дистанции от 1800 до 2000 км.

Помимо столкновений с Западом и Израилем в Красном море, хуситы осуществляют успешные боевые операции по выслеживанию и ликвидации приверженцев бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Службы безопасности хуситов сообщили об аресте агентов разведывательной ячейки, которые имели отношение правительству в Адене. Отряд 400, развернутый на контролируемой хуситами территории Йемена, работал над сбором информационных данных об оружейных складах и других военных объектах.

С начала военной операции западной коалиции в Красном море прошло уже много месяцев, но американцы и их союзники не сумели взять ситуацию под контроль.