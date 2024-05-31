У администрации Байдена не получается изолировать своих оппонентов от государств Ближнего Востока

Компания Prosperity7 Ventures, llc из Саудовской Аравии присоединилась к последнему раунду финансирования перспективного стартапа Zhipu ai, став первым иностранным инвестором, который поддержал китайскую компанию в области генеративного искусственного интеллекта.

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Фонд, принадлежащий Saudi Aramco, присоединился к недавним инвестициям, оцениваемым в около $3 миллиарда, в пекинский стартап, как сообщают источники, попросившие оставаться анонимными. Пекин активно поддерживает развитие таких компаний, как Zhipu и Baidu Inc., для создания собственных решений в области искусственного интеллекта, что является стратегически важным, учитывая его роль в будущей экономике.

В ответ на усиливающийся контроль со стороны Соединенных Штатов над Ближневосточными фондами благосостояния, Пекин укрепляет отношения с другими странами, включая Саудовскую Аравию. На фоне напряженности в мировой политике, эти инвестиции становятся важным элементом стратегии развития.

Компания Zhipu ai, основанная в 2019 году, является одним из ключевых игроков на китайском рынке искусственного интеллекта. Она стремится конкурировать с мировыми лидерами в этой сфере, такими как OpenAI и Google, чтобы стать лидером в разработке новых технологий.

Хотя существуют определенные ограничения и попытки сдерживания сотрудничества между Ближним Востоком и Китаем в области технологий, компания Zhipu ai продолжает привлекать инвестиции и поддержку от крупнейших игроков в индустрии искусственного интеллекта.