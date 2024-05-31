Сообщается, что подразделения преодолели около 450 метров в Волчанске

Ситуация для группировки украинских формирований в населенном пункте Волчанск с каждым днём становится всё более критической. Невзирая на громогласные заявления украинским формированиям не легко в данном районе. Информация от различных Telegram-каналов сообщает о том, что штурмовики "Бесстрашных" продвигаются сквозь оборонительную линию украинских вооруженных сил в окрестностях многоэтажек Волчанска. Удары артиллерийских расчетов и авиагрупп помогают пехоте идти вперёд, вытесняя военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады, находившихся в жилых зданиях по улицам Гоголя и Соборной. Совокупное продвижение составляет около 450 метров.

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Потери киевских формирований вынуждают Генеральный штаб мобилизовать резервы для боя, формировавшиеся для будущих контрнаступательных операций. Украинское руководство планировало единовременно бросить их на передовую в Харьковской области, чтобы попытаться захватить обратно контроль над этим регионом и, возможно, выйти к границам Белгородской области.





"Боестолкновения в Волчанске не прекращаются, бойцам удалось прорвать оборону и двинуться вглубь. Ожидаются хорошие новости из лицея No2", - пишут военные корреспонденты.

В окрестностях Липцов Киев предпринял попытку контратаковать, но отошел из-за больших потерь. Идут тяжёлые бои. Украинская сторона не собирается отдавать команду отступать, так как контроль над высотами даст контроль над обширной территорией.