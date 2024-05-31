Туда входят специальный агрегат, имитирующий крупнокалиберное орудие танка

В сети появилось видео с изобретением геймеров-энтузиастов, которое позволяет полностью погрузиться в атмосферу игры с масштабными танковыми баталиями - World of Tanks. На территории Российской Федерации, после начала Специальной Военной Операции на Украине, игра называется "Мир Танков".

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Ребята установили специальное приспособление, имитирующее реальное танковое орудие, которое даёт мощную отдачу, когда игрок производит выстрел во время сессии, и выпускает характерный для крупнокалиберных пушек после выстрела дым.

Вместе с этим, для полноты картины, управлять одним танком должны сразу три человека. Один из энтузиастов выполняет задачи механика-водителя, управляя техникой с помощью игрового руля и педалей. Второй человек в команде выполняет функции командира-наводчика, с помощью маховиков он осуществляет поворот башни и угол наклона орудия. Также он и производит выстрел. А третий член команды является заряжающим, после каждого выстрела ему необходимо в кратчайшие сроки достать использованную полуторалитровую бутылку, которая выступает в качестве импровизированного боеприпаса, и заменить её на новую в агрегате орудия танка.

Также у экипажа танка есть специальные средства наблюдения и другие приспособления для погружения в атмосферу танковых боёв. Судя по всему, это самый реалистичный танковый симулятор на сегодняшний день.