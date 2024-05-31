Точной информации о результатах ударов пока нет, данные от источников разнятся

Украинские источники сообщают о совершенных атаках на украинские военные и инфраструктурные объекты. Вооруженные силы России накануне нанесли ряд ракетных ударов по целям в Харькове и Киеве, используя оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и дроны-камикадзе.

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В обоих крупнейших украинских населённых пунктах были слышны взрывы. Некоторые информационные ресурсы заявляют, что российские удары в Харькове были направлены на промышленный объект, в то время как остальные упоминают о складах украинских войск в Новобаварском районе.

В Киеве баллистические ракеты «Искандер» и ударные дроны российской армии поразили мишени в центре украинской столицы. Удар произошел примерно в 5 часов утра. По заявлению местных властей, система противовоздушной обороны сбила все ракеты, а нанесен ущерб лишь одной из пустующих построек.

Другие источники сообщают о поражении в Киеве замаскированного военного объекта, размещенного в жилом квартале. Пламя и столбы дыма, видимые издалека, свидетельствуют о попадании. По предварительным данным, удары могли быть нанесены по аэродрому или расположению войсковой части.

Заявляется, что украинские средства противовоздушной обороны при отражении российских атак нанесли ущерб своим же в жилым районам столицы. Также сообщается о поражении цехов по сборке беспилотников и складов в Голосеевском районе Киева.

По мнению экспертов, прилёты по Киеву и Харькову были ответом на атаку со стороны украинских формирований на Краснодарский край в ночное время суток.