Согласно аналитике, в настоящий момент спрос на южнокорейскую продукцию растёт, и он уже превосходит предложение

Запасы полупроводников в Южной Корее показали самое стремительное снижение в объеме с 2014 года, что отражает рост спроса, превышающего предложение. В апреле запасы чипов упали на 33,7% по сравнению с предыдущим годом, что является самым крупным снижением за последние несколько лет. Это также отмечает четвертый месяц подряд снижения запасов чипов, совпадающий с ростом экспорта полупроводников из страны.

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Производство чипов в апреле выросло на 22,3%, но на немного медленнее, чем в прошлом месяце. Две крупнейшие компании по производству чипов памяти в стране конкурируют за поставки зарубежным компаниям, включая Nvidia, которая активно использует их в своей деятельности. Эксперты предполагают, что рост спроса на чипы продолжится как минимум в первой половине следующего года.

Полупроводники играют важную роль в экономике Южной Кореи, стимулируя инвестиции и способствуя росту экспорта. Экономика страны выросла на 1,3% в первом квартале текущего года, что превышает ожидания экономистов. Банк Кореи оставил без изменений ключевую процентную ставку на фоне лучших, чем ожидалось, показателей экономики.

На этой неделе ожидается, что экспорт из Южной Кореи продолжит показывать положительную динамику. Экономисты ожидают увеличения поставок на 15,4% в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о росте экспорта страны.