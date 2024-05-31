Данное изделие хорошо зарекомендовало себя на полях сражений и получило положительные отзывы со стороны военных

Созданный с инициативы местных предприятий в Свердловской области беспилотник "Упырь" начал поступать в массовое производство и отправляться военным в зону Специальной Военной Операции в больших количествах. Со слов представителя разработчиков, данный беспилотник активно используется в зоне боестолкновений.

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FPV-дрон "Упырь", который продемонстрировал свою эффективность на поле боя, перешел в ряды серийного производства благодаря поддержке полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Кроме того, была запущена специальная программа обучения операторов FPV-дронов.

"Мы получили значительную поддержку от полпреда в УрФО Владимира Владимировича Якушева. Благодаря его участию, дроны были успешно внедрены в войска Центрального военного округа, выполняющих миссии в зоне Специальных Военных Операций", - заявляют в компании .

FPV-дрон "Упырь", получивший прозвище "Народный", активно используется в зоне СВО с мая 2023 года. Этот небольшой беспилотник, выпущенный по инициативе предприятий регионального уровня, зарекомендовал себя на поле боя как эффективное оружие. Он способен транспортировать взрывные устройства весом до РПГ-7 и проводить успешные атаки на живую силу и технику ВСУ. Благодаря этому дрону были нанесены удары по нескольким американским танкам M1 Abrams под Бердычами на Авдеевском направлении.