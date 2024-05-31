По словам американских чиновников, Пекин, якобы проводит кибератаки на свою инфраструктуру, чтобы использовать затем этот опыт против других стран

Исполняющий обязанности директора агентства национальной безопасности и глава киберкомандования генерал Тимоти Хо сообщил, что Китай активно использует свои компании для обнаружения уязвимостей в своих собственных компьютерных сетях и последующих атак на иностранные инфраструктуры и компании в различных сферах деятельности.

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Генерал Хо заявил, что якобы наблюдается агрессивное поведение Китая в сфере кибербезопасности, и США сотрудничают с различными странами для выявления уязвимостей в системах и противостояния действиям Китая в этой области. В марте текущего года США, Великобритания и Новая Зеландия обвинили Китай в спонсировании злонамеренной кибердеятельности, направленной против демократических институтов.

Китай отрицает обвинения со стороны США и их союзников в кибератаках, утверждая, что сам становится жертвой киберпреступности от других стран. Правительство Китайской Народной Республики усиливает меры по защите национальных секретов и проводит обучение по защите государственных сведений.

Кроме того, Китай объявил о реорганизации киберсил, прекращая деятельность сил стратегической поддержки и создавая новое подразделение "Силы информационной поддержки". Генерал Хо, занявший должность главы АНБ и киберкомандования, предупредил об угрозах, которые могут возникнуть в рамках выборов 2024 года, а также об экспорте китайских технологий искусственного интеллекта для усиления своего влияния в мире.