В настоящий момент Штаты проводят проверки по вопросу национальной безопасности.

По информации источников, Соединённые Штаты затягивают выдачу лицензий разработчикам высокотехнологичных товаров для искусственного интеллекта, таким как компания Nvidia и AMD, для эксперта ускорителей на Ближний Восток. Представители американских властей проводят расследования в области развития ИИ в регионе.

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Пока неизвестно, как много времени уйдет на проверку, и нет четкого определения "крупной партии", сообщили источники, попросившие сохранить анонимность. Чиновники особое внимание уделяют крупным объемам продаж, поскольку некоторые страны, как например ОАЭ и Саудовская Аравия, хотят импортировать большие партии чипов, используемых в дата-центрах ИИ.

Ускорители искусственного интеллекта, ставшие настоящим прорывом в индустрии благодаря компании Nvidia, дают возможность обрабатывать данные, необходимые для обучения "умных" ботов и других инструментов. Они уже являются неотъемлемой частью для крупных корпораций и государств, поставивших перед собой задачи по созданию инфраструктуры ИИ.

В октябре Министерство Торговли ввело ограничения на экспорт чипов на Ближний Восток, что требует специальной лицензии от правительства США. По данным источников, официальные лица задерживают или не отвечают на запросы о лицензиях, поданные несколькими компаниями, включая Nvidia, AMD, Intel и Cerebras Systems Inc.

Цель задержки состоит в том, чтобы США имели время разработать стратегию касательно развертывания передовых чипов заграницей. Также ведутся переговоры о том, как обеспечить безопасность объектов, применяемых для обучения ИИ.