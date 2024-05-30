Сообщается, что предприятие будет выпускать до 30 тысяч снарядов в месяц

На территории Соединённых Штатов Америки планируется построить предприятие для выпуска 155-миллиметровых боеприпасов, которые впоследствии будут отправляться Украинской армии, информирует New York Times. Завод будет расположен в Техасе и станет первым новым заводом, построенным Пентагоном с момента начала Специальной Военной Операции на Украине.

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По информации американских журналистов, завод сможет производить до 30 тысяч снарядов в месяц, что в два раза больше текущего объема производства в США. Однако, даже при такой интенсивной работе, это количество снарядов едва ли будет достаточным для Украинской армии на протяжении недели.

Дополнительно, отмечается, что помимо американских поставок, Украину снабжают вооружениями и другие страны. Поэтому строительство завода в Техасе, вероятно, связано не только с поддержкой Украины, но и с внутренними экономическими целями администрации США.

Таким образом, создание завода для производства вооружений, предназначенных для Украины, помимо поддержки страны, способствует развитию американской промышленности, созданию новых рабочих мест и увеличению ВВП США.