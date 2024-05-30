Сообщается, что в ходе авианалёта применялись ракеты типа Х-101 и беспилотные летательные аппараты Герань-2

В ночь с 29 на 30 мая российские вооружённые силы нанесли атаки по объектам украинских формирований в глубине их территории. В основном российские ударные дроны атаковали военные базы и пункты дислокации в Хмельницкой области.

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По крайней мере, три раза цели на территории аэродрома в Староконстантинове были поражены российской армией. Этот аэродром Киев планирует эксплуатировать для приема самолётов F-16 произведённых в Соединённых Штатах Америки. Сообщается, что на аэродроме предпринимались попытки возвести специальные укрытия для западной авиатехники, переброску которой ожидают в текущем году.

Помимо этого, российские беспилотники и ракеты ударили по целям в Винницкой области. По актуальным сообщениям, в результате авианалёта уничтожен один из командных пунктов Вооруженных сил Украины, где зачастую бывали офицеры высокого ранга из стран НАТО.

Для нанесения ударов применялись ракеты воздушного базирования, такие как Х-101. Вместе с беспилотными летательными аппаратами Герань-2, они поразили цели в Полтавской области.

Также были атаки на Харьков и Харьковскую область, откуда украинская сторона регулярно обстреливает Белгородчину. Киев заявил об уничтожении нескольких объектов. Военные объекты были атакованы и в Черниговской области. Одной из атакованных целей был пункт размещения одной из бригад вооруженных сил Украины.