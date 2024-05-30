Программа ESOCA призвана создать новый гигантский военно-транспортный самолёт

Европейская комиссия запускает программу ESOCA – «стратегические воздушные перевозки крупногабаритных грузов», выделяя на её разработку первый денежный пакет в размере €20 миллионов из Европейского оборонного фонда. Основная цель кампании – создание «большого военно-транспортного самолета».

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В рамках данного проекта подчеркивается необходимость наращивания стратегического потенциала воздушных перевозок для оперативной и эффективной транспортировки военного персонала, бронетехники и других средств с целью удовлетворить потребности европейских и союзных государств в обороне. Приведенная программа авиационных перевозок позволит проецировать силу на длительные дистанции во всех регионах мира.

В связи с зависимостью от советского Ан-124, Европа стремится создать альтернативу. В ходе Специальной Военной Операции на Украине гигантский грузовой самолёт Ан-225 был уничтожен, оставив Ан-124 как самый большой действующий транспортный самолет.

Европейский союз вынужден искать решение проблемы о зависимости от украинских и российских операторов Ан-124. На сегодняшний день мировой рынок не имеет достаточного поставщика для удовлетворения потребностей государств-членов ЕС.

В рамках нового проекта участвуют компании из ФРГ, Франции, Италии, Испании, Греции, Польши, Нидерландов и Финляндии. Главными участниками программы, вероятно, станут Airbus и Leonardo, хотя денежные средства в итоге могут распределиться между различными компаниями в случае активного участия других стран.