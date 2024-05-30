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Zelikman
Немецкая компания Infineon Technologies анонсировала выход серверных блоков питания на 8 кВт
Также Infineon Technologies работает над моделью блоков питания на 12 кВт, однако, когда начнётся производство последних, не известно.

  Центры обработки информации и серверные фермы, созданные для обучения и обслуживания алгоритмов искусственного интеллекта, потребляют огромное количество энергии, и ведущие технологические компании прилагают усилия для сокращения времени простоя и установления его норм. Infineon представляет собственное решение проблемы питания ИИ-центров с помощью новых блоков питания, предназначенных для адаптации как к нынешним, так и к будущим серверам.

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  Производитель полупроводников Infineon Technologies из Германии недавно сообщил о разработке нового поколения блоков питания, обещая уникальные возможности подачи электроэнергии для дата-центров, ориентированных на облачные серверы и алгоритмы ИИ. Новые блоки питания серверов Infineon могут обеспечить мощность до 12 кВт, объединяя три различных полупроводниковых материала в одном модуле.

  По информации от Infineon, данные новые блоки питания являются первыми в мире, способными обеспечивать мощность до 12 кВт. Однако, первоначальные модели будут иметь номинальную мощность 8 кВт и станут доступны в первом квартале 2025 года. Согласно плану выпуска блоков питания компании, дата выпуска модели с мощностью 12 кВт пока не определена.

  Infineon интегрирует кремний (Si), карбид кремния (SiC) и нитрид галлия (GaN) в один и тот же модуль, что значительно улучшит энергетические характеристики, эффективность и надежность. Блоки питания мощностью 12 кВт обеспечат уровень эффективности 97,5%.

  Нитрид галлия – материал, который в последнее время помог уменьшить размеры потребительским зарядным устройствам, а карбид кремния способен обеспечить более высокую эффективность при увеличении уровней напряжения. 

  В связи с распространением чат-ботов и услуг ИИ, потребности центров обработки данных в энергии стремительно увеличиваются. Infineon утверждает, что новые блоки питания помогут огромным серверным фермам сократить энергопотребление за счет повышенной эффективности.

#техника #технологии #оружие #железо #блок питания #дата-центр
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