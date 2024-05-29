По заявлению производителя, во время тестов испытуемый экземпляр смог преодолеть порядка 2500 километров без дозаправки и подзарядки

Компания BYD Co. анонсировала инновационную гибридную трансмиссию, способную проехать более 2000 километров без подзарядки или заправки, что усилило конкуренцию с Toyota Motor Corp. и Volkswagen AG на рынке электромобилей. Эта новая технология, разработанная для увеличения пробега между BYD и их соперниками, будет представлена в двух седанах, стоимость которых не превысит $13800, как сообщил производитель.

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Улучшенное расстояние, которое могут проехать некоторые гибридные электромобили BYD, подразумевает, что они способны преодолеть пути от Сингапура до Бангкока, от Нью-Йорка до Майами или от Мюнхена до Мадрида на одной зарядке и баке бензина. Это значимое достижение BYD в снижении расхода топлива с самого начала выпуска первых гибридов в 2008 году.

BYD изменил китайский авторынок снижением цен и позиционированием гибридов с высоким пробегом, что может затеять новую ценовую борьбу. В прошлом году компания продала 3 миллиона автомобилей, а уже в текущем году только за апрель перевезла почти 1 миллион. Каждый второй проданный в Китае гибрид - это продукция BYD, что подчеркивает их важность для доходов и прибыли компании.

BYD заявила, что их гибридный автомобиль смог проехать до 2500 километров в ходе испытаний. На данный момент обновления планируются для китайского рынка, но вероятно, будут экспортированы в ближайшем будущем. Электрические и гибридные автомобили все больше увеличивают запас хода, чтобы разрешить проблему, которую некоторые покупатели видят как недостаток при переходе от традиционных двигателей на ископаемом топливе.

Первые две модели автомобилей с продвинутым пробегом - седаны среднего класса Qin L и Seal 06 - были представлены BYD в Пекине в апреле. Эти модели входят в серии Dynasty и Ocean соответственно.