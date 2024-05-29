Сообщается, что игра сразу же стала самой популярной на различных платформах в Китае

Согласно отчетам, игра Dungeon & Fighter mobile от Tencent holdings ltd. заработал более $140 миллионов за первую неделю на китайском рынке игр, что сделало его одним из наиболее успешных стартов в истории этой индустрии.

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По данным компании Sensor tower, только в магазине приложений Apple inc. в Китае DnF mobile заработала 63 миллиона долларов с момента релиза 21 мая. Это, по оценкам экспертов из Niko partners, приведет к общим расходам игроков на различных мобильных платформах на сумму более $140 миллионов, включая магазины Android.

Выпущенная на основе популярной франшизы разработчика Nexon co., DnF mobile возглавила чарты загрузок и доходов за последнюю неделю, получив 2,6 миллиона загрузок на iPhone в Китае. Из-за огромной популярности игры Tencent даже пришлось временно остановить доступ к ней из-за неуточненных проблем с сервером.

Появление игры в Китае, которое было отложено на несколько лет из-за регулятивных препятствий и прекращения выдачи разрешений на игры, стало хорошей новостью для компании, ищущей новые источники дохода. DnF mobile сразу же вытеснила из топа долгожданные хиты Tencent Honor of Kings и Peacekeeper elite, и на прошлой неделе компания из Шэньчжэня вошла в тройку самых прибыльных игр в стране.

Сейчас все взгляды инвесторов обращены на то, насколько успешно Tencent сможет поддержать популярность своей новой ролевой игры. Компания предприняла все возможные меры для быстрого запуска, даже вставив анимационную рекламу игры в разговоры в wechat, чтобы привлечь внимание игроков.