Uzina Mecanică Bucureşti обновила в TR-85 M1R средства наведения, систему управления огнём и ходовую часть

Румынская организация Uzina Mecanică Bucureşti на выставке в области обороны BSda 2024 в Бухаресте представила обновленный танк TR-85 M1R, созданный на базе Т-55.

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В новую модификацию внедрены: сенсоры лазерного и радиолокационного излучения, улучшенный стабилизатор пушки SAE-85R; новые тепловизоры для командира и наводчика от компании Pro Optica вместо старых ночных прицелов; усовершенствованная система управления огнем SCF CICLOP M-R в цифровом формате; программный комплекс BC2A (Battle Command and Control Application) от L3 Harris Technologies; цифровые интерфейсы.

Ходовая часть получила предпусковой подогреватель для более быстрого запуска двигателя. Танк оснащен новыми гусеницами с увеличенным ресурсом. Стоимость модернизации машины TR-85 M1R не разглашается.

Также улучшаются танки TR-85 M1 Bizonul – улучшенная версия TR-85, до которой в 1997-2009 годах было доведено 56 единиц. TR-85 был произведен в Румынии в 1986-1990 годах на основе советского танка Т-55 и относился к категории ОБТ. Всего было выпущено около 600 машин.

В 2023 году власти страны объявили о намерении модернизировать часть танкового парка для подготовки вооруженных сил к получению 54 единиц M1A2 Abrams (танковый батальон), купленных у Соединённых Штатов Америки, а также правительство надеется на закупку нескольких сотен одних из лучших южнокорейских танков K2.