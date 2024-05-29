Также сообщается о поражении логистических центров в западной части Украины

Сообщается, что ночью с 28 на 29 мая Воздушно-Космические силы России осуществили новый ряд ударов по инфраструктуре украинской армии в различных регионах. По имеющимся данным, удары были комбинированными и применялись как ракеты, так и дроны-камикадзе "Герань-2".

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Источники рассказали о мощных взрывах в западной части Украины. Огонь был открыт по целям в Ровенской области. Согласно актуальным данным, была поражена транспортная инфраструктура, через которую проходила переброска грузов военного назначения, особенно из стран Североатлантического Альянса.

Руководство украинских вооруженных сил вновь заявляет, что «почти все дроны были подавлены средствами противовоздушной обороны». По объявлению пресс-службы военного ведомства, за ночь было сбито 13 из 14 «Шахедов». При этом Киев не готов дать объяснение, почему украинская противовоздушная оборона не может уничтожить один оставшийся дрон. Практически при каждом ударе остается не сбит один, либо два беспилотника при любом их количестве.

Также за ночь нанесены поражения объектам и пунктам размещения украинских сил в Харьковской области. Были уничтожены базы отрядов Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины в районах Волчанска, посёлка Липцы, а также южнее Купянска.