Известнейший миллиардер вновь открыл спор, касательно безопасности пользовательских данных на платформах Meta*.

Илон Маск оказался в центре публичного противостояния с WhatsApp на своей платформе X, заявляя, что этот мессенджер ежедневно собирает данные пользователей и использует их в коммерческих целях. Руководитель WhatsApp Уилл Кэткарт возразил, утверждая, что это неправда, что вызвало ожесточенные споры.

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Все началось в выходные, когда Маск отреагировал на публикацию, в которой говорилось, что WhatsApp каждую ночь экспортирует пользовательские данные для их анализа и использования в целевой рекламе, превращая пользователей в продукт, а не клиентов.

"WhatsApp экспортирует ваши данные ежедневно. Некоторые до сих пор считают это безопасным." - Илон Маск, 25 мая 2024 года.

У Meta*, владельца WhatsApp, не самая лучшая репутация в вопросах конфиденциальности, что привело компанию на 97 место из 100 в списке авторитетных компаний. При этом глава WhatsApp, Уилл Кэткарт, пытается опровергнуть эти утверждения.

Некоторые отметили, что Маск в своем первоначальном заявлении использовал термин "данные пользователей", а не "сообщения", что могло указывать на метаданные. Исследователь по безопасности Томми Миск подметил, что хотя сообщения WhatsApp полностью зашифрованы, некоторые метаданные все же передаются другим компаниям Meta*, включая местоположение пользователя, его контакты и активность в сети. Политика конфиденциальности WhatsApp гласит, что некоторая пользовательская информация используется для отображения релевантных предложений и рекламы в продуктах Meta*.

* - Запрещена в РФ.