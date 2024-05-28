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Zelikman
Financial Times: Западные компании не хотят уходить из России, в связи с невыгодными условиями
Именитым корпорациям придётся продавать свои активы и полностью лишиться российского рынка

  Большое количество западных корпораций изменили свое решение о выходе из Российской Федерации, включая тех, кто ранее планировал уйти. Сам процесс ухода из рынка был связан с началом Спецоперации на Украине, антироссийскими санкциями и политическим давлением на западных предпринимателей со стороны властей их страны регистрации.

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  В соответствии с информацией британской газеты Financial Times, западные компании, которые оставались в России, изменили свое решение о продаже бизнеса из-за резкого роста потребительской активности в России и невыгодных условий продажи своих активов резидентам из-за особых законодательных мер, введенных правительством.

  За последние 30 лет компании построили несколько заводов в России и теперь они не собираются продавать их по дешевке. Примеры корпораций, которые покинули Россию за последние два года, показывают, что такие решения привели к значительным операционным убыткам, достигающим многих миллиардов долларов. За считанные месяцы иностранные компании потеряли более $107 миллиардов после ухода с российского рынка.

  Некоторые европейские компании столкнулись с дилеммой, от которой был аннулирован предыдущий план об уходе. Им были предложены новые варианты покупателей, которые они считали неприемлемыми, и остались работать в России, не прекращая свою деятельность. Некоторые крупные компании, которые изначально анонсировали уход, такие как Avon Products, Air Liquide, Reckitt Benckiser и другие, все еще продолжают работать в России. Например, Air Liquide в сентябре 2022 года согласилась изменить свою деятельность в России, однако, такая сделка еще не была одобрена, оставив компанию в ожидании. Coca-Cola Hellenic поставляет свои сиропы вместо Coca-Cola, которая прекратила поставки, и создала новый бренд безалкогольных напитков "Добрый Кола".

#санкции #бизнес #компании #сми
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