Видеокарты ниже RTX 4070 оказались слишком слабы для таких настроек без DLSS 3

Накануне мы уже разбирали, какой видеоадаптер является наиболее интересным, в плане соотношения "цена за FPS", для геймеров с FullHD-мониторами, являющимися по сути самым популярным на сегодняшний день вариантом среди пользователей ПК. По факту, разрешение 1920х1080 уже давно стало базовым, и всё больше геймеров переходит на QuadHD экраны.

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В разрешении FullHD все видеоадаптеры показали себя неплохо, но безусловным лидером стала модель Nvidia RTX 4070 Super, где вышла самая выгодная цена за каждый кадр. Стоит напомнить, что тесты проводились одним из англоязычных изданий, специализирующимся на компьютерном железе, и для сравнения результатов использовался общий средний показатель FPS из 8 игр: Borderlands 3, Far Cry 6, Flight Simulator, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. На этот раз сравним количество кадров в разрешении QuadHD при Ultra-высоких настройках графики. Также в тестах не использовалась функция DLSS 3, чтобы проверить чистую производительность графических ускорителей.

В принципе, и с данным разрешением безусловным лидером остаётся модель RTX 4070 Super. Цены также были взяты с отечественного маркетплейса. Однако, стоит заметить, что видеокарты ниже RTX 4070 при таких настройках графики в большинстве проектов не вписываются в рамки "играбельности", и судя по схожим результатам между RTX 4060 Ti и RTX 4060 Ti 16GB, дело тут вовсе не в объеме видеопамяти.

Благо в большинстве игр можно будет подключить ту же технологию DLSS 3 и добиться вполне разумных результатов даже на младшей RTX 4060, но всё же о каком-либо запасе производительности для такого разрешения говорить не приходится. Наиболее выгодными решениями для 2K-мониторов станут RTX 4070 Super и RTX 4080. Однако, будет любопытно выяснить, будут ли выгоднее аналогии от "Красного лагеря" и что именно за модели от AMD окажутся в топе по соотношению "Цена за FPS". Невзирая на ряд недостатков в линейке Radeon, компания очень часто предоставляет более выигрышные для геймеров видеокарты.