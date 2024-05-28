Это происходит на фоне новых западных санкций, которые лишь стимулируют Китай развивать отечественные технологии

Тайваньская компания UMC установила новые стратегические партнерства на прошлой неделе, что свидетельствует о перемене в международной цепочке поставок после повышения тарифов на полупроводники из Китайской Народной Республики на 100% администрацией Байдена. Несмотря на это, Китай все еще остается неизолированным от международного спроса, никаких признаков получения ущерба нет.

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По сообщению издания Economic Daily News из Тайваня, UMC заключил перспективные и долгосрочные отношения с Texas Instruments и Infineon. UMC, компания, занимающая 3-е место в мире по производству полупроводников, только уступая китайской SMIC и значительно отстающая от лидирующей TSMC. Кроме того, UMC заключила крупные контракты с MediaTek и Realtek на заполнение запасов. Эти сделки свидетельствуют о том, что глобальный бизнес все больше обращается к Тайваню, а не к Поднебесной, для производства микросхем.

Этот успех UMC пришел после анонса SMIC о ее выручке в первом квартале 2024 года, превысившей $1,75 миллиарда и оказавшейся выше UMC. Китайская компания растет на 19,7% год к году, несмотря на санкции США. Санкции привели к уходу иностранных партнеров из китайских фабрик, что способствовало укреплению внутреннего производства в Китае.

Торговое противостояние между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, известное как "война чипов", стало ожидаемым циклом. Ограничения, вводимые Штатами, способствуют развитию отечественного производства в Китае и бьют по американским интересам. Возможность окончания этой войны остается низкой, поэтому тема "войны чипов" будет оставаться актуальной в обозримом будущем.