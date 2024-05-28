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Zelikman
Западные компании всё ищут альтернативу китайским производителям полупроводников
Это происходит на фоне новых западных санкций, которые лишь стимулируют Китай развивать отечественные технологии

  Тайваньская компания UMC установила новые стратегические партнерства на прошлой неделе, что свидетельствует о перемене в международной цепочке поставок после повышения тарифов на полупроводники из Китайской Народной Республики на 100% администрацией Байдена. Несмотря на это, Китай все еще остается неизолированным от международного спроса, никаких признаков получения ущерба нет.

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  По сообщению издания Economic Daily News из Тайваня, UMC заключил перспективные и долгосрочные отношения с Texas Instruments и Infineon. UMC, компания, занимающая 3-е место в мире по производству полупроводников, только уступая китайской SMIC и значительно отстающая от лидирующей TSMC. Кроме того, UMC заключила крупные контракты с MediaTek и Realtek на заполнение запасов. Эти сделки свидетельствуют о том, что глобальный бизнес все больше обращается к Тайваню, а не к Поднебесной, для производства микросхем.

  Этот успех UMC пришел после анонса SMIC о ее выручке в первом квартале 2024 года, превысившей $1,75 миллиарда и оказавшейся выше UMC. Китайская компания растет на 19,7% год к году, несмотря на санкции США. Санкции привели к уходу иностранных партнеров из китайских фабрик, что способствовало укреплению внутреннего производства в Китае.

  Торговое противостояние между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, известное как "война чипов", стало ожидаемым циклом. Ограничения, вводимые Штатами, способствуют развитию отечественного производства в Китае и бьют по американским интересам. Возможность окончания этой войны остается низкой, поэтому тема "войны чипов" будет оставаться актуальной в обозримом будущем.

#сша #китай #технологии #санкции #тайвань #чипы
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