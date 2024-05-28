Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Apple сообщила о росте продаж смартфонов в Китае
Всё благодаря значительным скидочным акциям со стороны местных ритейлеров

  В минувшем месяце продажи iPhone от компании Apple Inc. в Китайской Народной Республике выросли на 52% благодаря акциям от розничных партнеров. Последние данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий свидетельствуют о росте поставок смартфонов в стране, среди которых примерно 3,5 миллиона единиц приходится на иностранные бренды. iPhone занимает значительную долю на рынке и быстро восстановился после провала в начале года.

реклама

  Apple и ее дистрибьюторы в Китае начали снижать цены с начала 2024 года, включая акции в рамках торгового фестиваля 18 июня. В то же время, компания Apple столкнулась со снижением продаж своих последних моделей телефонов из-за конкуренции с Huawei Technologies Co. Аналитики полагают, что спад продаж iPhone в Китае скоро может закончиться, так как потребители проявляют интерес к новым устройствам.

  Изменение предпочтений пользователей может быть связано с тенденцией к премиализации среди китайских потребителей. Более половины опрошенных готовы потратить более 4000 юаней, что эквивалентно 550 американским долларам, на следующий телефон, что свидетельствует об увеличении спроса на премиум-модели. Значительные скидки для покупателей сумели вызвать интерес на одном из ключевых рынков компании.

#смартфоны #apple #технологии #iphone #huawei
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
7
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
2
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Кая Каллас: Отправка эстонских солдат на Украину не втянет НАТО в конфликт
1
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
14
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
26
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
15:49
Опять какой то оверпрайс.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Yurexxx
15:48
А чё - в смысле?! Какая ещё реклама в ютюбе? ж))
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
андреи сергачев
15:44
Может он брат чумбы?один докопался до несчастного линукса, второй до коробки.
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Bratken
15:42
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь винда и линукса смогут на полную такие скорости использовать, что загрузка системы займет 1 секунду + прочие полёты. А так да, операционка становится узким местом...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
El Grechko
15:33
Речь о фуллхд. Там в принципе она в процессор упирается.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Тарас Заболотский
15:32
Конечно, конечно, после хорошей грозы прошлогодней провайдеры заменичи половину оборудования на точках, перетянули много километров кабелей.. конечно, ИИ будет способен на это, ИИ не страшны катаклизм...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
El Grechko
15:26
Всё понятно, когда дело касается не фейкового скриншота, а ответить за базар так тут же красножопый слился. Давай ещё раз. Что ты хочешь? Нереалистичные идеальные тени в зеркалах + кубмапы на сложных ...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Павел-Петрович Яичница
15:22
3700х - неудачный камень и 1600 не давал 60фпс) дальше можно не читать....
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Александр
15:22
Теперь можно вспоминать: Доблестная, честная и сердцу дорогая Госавтоинспекция, ты нам как мать родная! (Сектор Газа - ГАИ)
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
Асмо
15:21
Знаем мы этот рост в китае, он у нас на прилавках лежит.)
Apple сообщила о росте продаж смартфонов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем