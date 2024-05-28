Всё благодаря значительным скидочным акциям со стороны местных ритейлеров

В минувшем месяце продажи iPhone от компании Apple Inc. в Китайской Народной Республике выросли на 52% благодаря акциям от розничных партнеров. Последние данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий свидетельствуют о росте поставок смартфонов в стране, среди которых примерно 3,5 миллиона единиц приходится на иностранные бренды. iPhone занимает значительную долю на рынке и быстро восстановился после провала в начале года.

реклама

Apple и ее дистрибьюторы в Китае начали снижать цены с начала 2024 года, включая акции в рамках торгового фестиваля 18 июня. В то же время, компания Apple столкнулась со снижением продаж своих последних моделей телефонов из-за конкуренции с Huawei Technologies Co. Аналитики полагают, что спад продаж iPhone в Китае скоро может закончиться, так как потребители проявляют интерес к новым устройствам.

Изменение предпочтений пользователей может быть связано с тенденцией к премиализации среди китайских потребителей. Более половины опрошенных готовы потратить более 4000 юаней, что эквивалентно 550 американским долларам, на следующий телефон, что свидетельствует об увеличении спроса на премиум-модели. Значительные скидки для покупателей сумели вызвать интерес на одном из ключевых рынков компании.