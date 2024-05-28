В WSJ считают, что ВСУ могут попытаться ударить по предприятиям в Татарстане.

Согласно информации, опубликованной американским изданием Wall Street Journal, в Татарстане на новом предприятии в зоне экономического развития "Алабуга" планируется довести производство до 6 тысяч беспилотников-камикадзе типа "Герань-2" ежегодно. При этом отмечается, что сборка дронов, якобы, осуществляется сотрудниками из африканского континента по иранским технологиям, а российские военные получают обучение в Сирии для использования такой техники.

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Завод успешно наращивает производство беспилотников, уже достигнув уровня в 4500 единиц к концу апреля. Планируется, что к середине 2025 года будет производится порядка 6 тысяч дронов ежегодно. Также на предприятии разрабатываются другие виды беспилотных летательных аппаратов, включая разведывательные "Альбатрос", которые используются российской армией для наблюдения за действиями сил Украины на передовой.

Wall Street Journal намекает на возможные проблемы, связанные с производством беспилотников в Татарстане, указывая на возможный удар со стороны украинских вооруженных сил. Учитывая опыт использования дронов в районе Татарстана со стороны Украины, ситуация остается напряженной. Киевские формирования периодически пытаются дотянуться до этого региона какими-либо средствами поражения, в частности ударных дронов-камикадзе самолётного типа.