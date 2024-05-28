По мнению аналитиков, данный боеприпас позволяет достичь полного доминирования в воздухе.





Накануне были опубликованы фотографии истребителя Су-30СМ2 Воздушно-Космических сил России, снаряженного ракетой Р-37М, используемой ранее только на Су-35 и МиГ-31.

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Р-37М была создана КБ "Вымпел" на основе Р-33, применяемой на МиГ-31. Этот боеприпас, принятый на вооружение в 2019 году, обладает очень высокой дальностью нанесения удара, уничтожая воздушные объекты на расстояниях от 150 до 300 километров со скоростью полёта около 6 махов.

Р-37М является боеприпасом типа FOX-3, "выстрелил и забыл", благодаря внедрению в нее радиолокационной системы, которая активируется на определённом расстоянии - сообщается в информационном агентстве MENA Defense.





Радиус работы бортовой радиолокационной системы засекречен и подробные характеристики не раскрываются, но он значительно выше 30 километров. Данное преимущество позволяет истребителям маневрировать для ухода из-под удара, не рискуя при этом потерять захват цели.

Р-37М, широко применявшаяся во время боевых действий на Украине, позволила российским асам поразить несколько украинских самолётов на значительных расстояниях: истребители украинских войск даже не успевали среагировать - подчеркивает эксперт.

Как утверждается украинскими пилотами, связка Су-35/МиГ-31 с Р-37М "оказалась губительной для их авиации". Из-за появления Р-37М на вооружении Су-30СМ2 зарубежный аналитик считает, что интерес к данному боеприпасу проявят те государства, которые используют Су-30, в частности Индия и Алжир.

Страны, имеющие на вооружении Су-30МКИ и Р-37М, будут способны установить полное превосходство в воздухе даже в боевых действиях за рубежом. По мнению автора, именно это и демонстрируют российские ВКС, используя Су-57, Су-35 и МиГ-31.

Как подчеркивается, для внедрения боеприпаса можно провести усовершенствование алжирских Су-30МКИ прямо у себя же в стране, даже не перебрасывая истребители в Российскую Федерацию.