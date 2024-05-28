По мнению генерального директора Netflix, ИИ лишь инструмент, упрощающий работу сотрудникам.

Тед Сарандос, генеральный директор Netflix, не верит в то, что искусственный интеллект заменит писателей, актеров и режиссеров, но он предупреждает, что возможны изменения в отрасли. Сам ИИ не может стать проблемой, но тот, кто хорошо разбирается в этой технологии, может заменить профессионалов.

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Влияние искусственного интеллекта на работу сценаристов и актеров вызвало серьезные опасения, что привело к забастовкам WGA и SAG-AFTRA. Некоторые опасаются, что технология может угрожать их зарплате или использоваться без согласия для копирования образов.

Хотя забастовки были остановлены, некоторые члены профсоюза, особенно озвучивающие видеоигры, остались недовольны соглашением. Сарандос считает, что искусственный интеллект не сможет создать такие же шедевры как великие писатели или заменить качественные постановки. Однако, он предостерегает, что использование ИИ может привести к увольнениям.

Руководитель Netflix сравнивает переход к искусственному интеллекту с революцией в индустрии развлечений. Он утверждает, что искусственный интеллект поможет улучшить творческое пространство, а не полностью заменить его.

Тем временем, крупные компании по всему миру, осваивающие технологии искусственного интеллекта и внедряющие инструменты с ИИ в свою деятельность, продолжают сокращать своих сотрудников, перекладывая их обязанности на ИИ.