В компании Valve подтвердили, что при несчастном случае нельзя будет получить доступ к аккаунту Steam.

Steam - платформа для распространения игр на ПК, которая пользуется популярностью уже более двух десятилетий и имеет более чем 132 миллиона активных пользователей в месяц. Однако, фактом, который вызвал некоторые вопросы у рядовых геймеров геймеров, стало то, что пользователям нельзя завещать свою библиотеку Steam.

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Это подтверждено службой поддержки Steam, которая в этом месяце сообщила пользователю форума resetera delete12345, что учетные записи и игры на платформе не могут быть переданы по завещанию или перейти по наследству. Пользователи не могут делиться доступом к учетной записи или объединять ее с другой.

Новость вызвала разочарование в игровом сообществе, и возник вопрос, как обеспечить доступ к играм родным при возникновении несчастного случая. Некоторые считают, что можно просто дать другому пользователю свои данные для входа. Однако, такой способ может стать краткосрочным решением, так как Steam может закрыть учетную запись, если обнаружит, что она используется не первоначальным владельцем.

Пока компания не поменяет свою политику, нельзя передать учетную запись кому-либо официально. Это также акцентирует внимание на проблему цифровых покупок в целом, поднимавшуюся еще десятилетие назад, когда Брюс Уиллис не смог завещать свою музыкальную коллекцию в iTunes.

Не так давно Valve анонсировала новую функцию "Steam families", которая позволит пользователям делиться играми с друзьями и семьей. На данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна только в бета-клиентах Steam. Ожидается, что она заменит текущие функции Steam family sharing и Steam family view, став доступной для всех пользователей после выхода из бета-версии.