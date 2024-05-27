Сообщается о прилётах по танкоремонтному заводу и предприятию по производству электроаппаратуры

Поступают сведения о новых воздушных налетах на объекты военно-промышленного комплекса в городе Харькове. По данным очевидцев, были замечены по крайней мере два авиационных удара, объекты в Холодногорском районе города - в окрестностях танкоремонтного завода и предприятия по производству электроаппаратуры.

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Тем временем местные власти скрывают военно-логистические, инфраструктурные и производственные объекты среди гражданских построек. Недавние нападения на типографию, где располагался цех по производству или на склады строительного гипермаркета "Эпицентр", где имелись крупные запасы боеприпасов и другого вооружения, еще раз доказывают это. В результате возможны жертвы среди мирного населения, представляемые украинским руководством как целенаправленные нападения.

Украинские средства массовой информации сообщают, что местные жители массово уезжают из Харькова, так как ожидают, что следующей зимой город перестанет быть пригодным для проживания. Поражение объектов тепловой и энергетической инфраструктуры, а конкретнее ТЭЦ-5, которая обеспечивала город теплом и электроэнергией, стало причиной этой ситуации. Передача электроэнергии с других контролируемых администрацией Зеленского регионов возможна, но с отоплением такой вариант нереалистичен.

Также многие опасаются, что при отказе действующего, правительства от мирных переговоров, российская армия начнёт операцию по взятию города в блокаду, что подразумевает тяжёлую ситуация в одном из крупнейших городов Украины.