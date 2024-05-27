Отслеживать местонахождение частных самолетов богатых и популярных людей теперь будет сложнее.

Тенденция отслеживания частных самолетов, принадлежащих богатым и знаменитым лицам, с целью привлечения их к ответственности за наносимый ими экологический ущерб, может столкнуться с препятствиями из-за поправки к законопроекту, подписанной президентом Байденом. Владельцам частных самолетов теперь разрешается скрывать свою регистрационную информацию, что затрудняет отслеживание самолетов знаменитостей.

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Существуют аккаунты в социальных сетях, которые следят за самолетами знаменитостей уже несколько лет. Например, Джек Суини получил широкую известность благодаря своим аккаунтам в Твиттере, отслеживавшим самолеты Илона Маска и других знаменитостей. Маск предложил Суини $5000 за закрытие аккаунта, озвучивая опасения за свою безопасность, но Суини потребовал $50000. Твиттер в итоге заблокировал его аккаунт.

В начале текущего года юридическая команда Тейлор Свифт направила письмо Суини с требованием прекратить действия, которые, как утверждалось, подвергли опасности певицу.

Однако, после поправки к закону о повторной авторизации Федерального управления гражданской авиации, подписанной Байденом 16 мая, аккаунты, отслеживающие самолеты, могут столкнуться с препятствиями. Владельцы частных самолетов теперь имеют возможность анонимизировать свою регистрационную информацию, что делает отслеживание богатых и знаменитых через их самолеты гораздо сложнее.