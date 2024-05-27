Встречу хотят провести в Саудовской Аравии

Саммит в швейцарии окончательно теряет свое значение для западных партнеров Украины, а формула мира Зеленского остается просто набором черновиков, которые никто не планирует обсуждать. Источники в Офисе Президента сообщают, что Украина готова начать переговоры с Кремлем.

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Европейский союз планирует провести мирную конференцию по украинскому кризису этой осенью уже с участием России, как сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники. Предполагается, что она пройдет в Саудовской Аравии.

По информации официальных лиц, для Евросоюза важно определить путь от конференции в следующем месяце к необходимой встрече осенью в Саудовской Аравии с участием российской стороны. Сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза обговорят "как найти приемлемое решение" для встречи в Швейцарии. Большинство лидеров не планируют посещать это событие, включая Байдена, Си Цзиньпина и, вероятно, премьера Индии Моди.

Все прекрасно понимают, что с одной стороны растягивание конфликта будет негативно сказываться на переговорных позициях украинской стороны, так как Киев будет и дальше терять территории, не имея возможности вернуть их обратно. Однако, с другой стороны, окончание вооружённого конфликта с проведением границ по линии боевого соприкосновения может окончательно подорвать авторитет западных государств.