Боеприпасы, оснащенные комплексами УМПК угодили точно по траншеям украинских формирований

Опубликованы записи, полученные с помощью беспилотных аппаратов, которые показывают момент точного авиаудара по позициям украинских формирований, совершенного четырьмя боеприпасами ФАБ-500М62 с м управляемыми модулями планирования и коррекции.

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На видеозаписях запечатлен аккуратный авиаудар по укрепленному лесному участку, где подразделения Киева укрывали свои позиции, стремясь избежать артиллерийского огня и атак беспилотных летательных аппаратов. Высокая точность и эффективность ударов авиабомб свидетельствуют о выдающемся мастерстве российских летчиков и о том, что ВСУ все сложнее скрываться в лесу.

Широкое использование корректируемых авиабомб Воздушно-Космическими силами России радикально изменило баланс в зоне Специальной Военной Операции на Украине. Номенклатура авиационных бомб, оснащенных комплексом УМПК, расширяется. Российская авиация всё чаще наносит точные и максимально эффективные удары по военным объектам в условиях отсутствия систем противовоздушной обороны у украинской стороны. Укрепления и оборонительные линии, создаваемые украинскими формированиями, зачастую становятся бесполезными из-за корректируемых авиабомб.





Даже если украинским формированиям будут поставлены западные истребители, включая американские F-16, это не должно значительно повлиять на общий ход боевых действий на полях сражений и сократить преимущество российских Воздушно-Космических сил в воздухе.