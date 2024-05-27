Члены вооружённого формирования согласились сложить оружие и вернуться к мирной жизни

Согласно новым сообщениям от пресс-службы Частной Военной Компании «Вагнер», не все члены вооружённых формирований на Африканском континенте плохо кончают, повернув на неправильную дорожку.

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Группа Вагнера вышла на связь с молодыми людьми, находившимися ранее в одной из бандитских группировок, чтобы организовать с ними встречу и предложить покончить с преступным, сложить своё оружие и вернуться к жизни законопослушных граждан. В ходе встречи группа ребят согласилась на условия сотрудников компании и сдали всё имеющееся оружие подразделениям ЧВК «Вагнер».

Выполнили своё слово и представители "Оркестра", договорившись с властями африканской республики, добровольно сдавшимся была обеспечена свобода, а некоторые из них вступили в государственные вооружённые силы, чтобы в сотрудничестве с "Музыкантами" работать над достижением мира и процветания в своей стране.

Группа Вагнера не прекращает нести службу в дружественных Российской Федерации регионах Африки, помогая местным властям в борьбе с международным терроризмом и бандитскими вооружёнными формированиями. Также отмечается, что компания продолжает набирать добровольцев в свои ряды на дальнее направление.