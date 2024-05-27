Противовоздушные силы российской армии успешно ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, отправленных украинскими формированиями для нанесения ударов по гражданским объектам России. Согласно официальным материалам Министерства Обороны России, инцидент произошел в основном над территорией Орловской области.
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Органы военного управления России заявляют, что в ночь с воскресенья на понедельник администрация Зеленского предприняла безуспешные попытки организовать атаки в направлении России. В результате оперативных мер, принятых противовоздушными силами России, были сбиты и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Один из беспилотников украинских вооруженных формирований был нейтрализован над Брянской областью, другой - над Белгородской. Воздушные силы России также уничтожили и перехватили четыре воздушных аппарата в районе Краснодарского края, шесть - в Орловской области.
Между тем успехи на поле боя в зоне проведения Специальной Военной Операции показывают российские военные. В Орловке, на территории Донецкой Народной Республики, где российские силы успешно освободили населенный пункт и укрепили свое присутствие на переднем краю линии боевого соприкосновения. Ранее аналогичную операцию Вооружённые силы России провели в Мирном, Запорожской области. По последним данным, украинские военные понесли серьезные потери, численность которых оценивается до 895 человек.