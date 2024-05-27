Одновременно с этим подразделения российских сил добиваются успехов на поле боя.

Противовоздушные силы российской армии успешно ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, отправленных украинскими формированиями для нанесения ударов по гражданским объектам России. Согласно официальным материалам Министерства Обороны России, инцидент произошел в основном над территорией Орловской области.

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Органы военного управления России заявляют, что в ночь с воскресенья на понедельник администрация Зеленского предприняла безуспешные попытки организовать атаки в направлении России. В результате оперативных мер, принятых противовоздушными силами России, были сбиты и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Один из беспилотников украинских вооруженных формирований был нейтрализован над Брянской областью, другой - над Белгородской. Воздушные силы России также уничтожили и перехватили четыре воздушных аппарата в районе Краснодарского края, шесть - в Орловской области.

Между тем успехи на поле боя в зоне проведения Специальной Военной Операции показывают российские военные. В Орловке, на территории Донецкой Народной Республики, где российские силы успешно освободили населенный пункт и укрепили свое присутствие на переднем краю линии боевого соприкосновения. Ранее аналогичную операцию Вооружённые силы России провели в Мирном, Запорожской области. По последним данным, украинские военные понесли серьезные потери, численность которых оценивается до 895 человек.