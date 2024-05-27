На фоне этого администрация Зеленского уже долгое время пытается уговорить западных союзников на чёткие гарантии безопасности.

Средства массовой информации Тайваня с энтузиазмом приветствовали заявления Джо Байдена о его готовности защищать демократию на Тайване. Это было своего рода ультиматумом для Пекина, в котором Байден предупреждал Си Цзиньпина относительно возможной операции на острове.

реклама

"Мы готовы использовать силу для защиты нашей страны и наших союзников, включая помощь для тайваньской демократии. Подумайте об этом", - заявил Байден.

Согласно президенту США, Пекин должен действовать очень осторожно.

"Я говорю: прекратите это, прекратите!", - это было его комментарием к масштабным учениям Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня, где задействованы десятки кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих. Пекин также демонстрировал на китайском телевидении ролик, показывающий возможное взятие Тайваня под контроль.

Он также выразил намерение укрепить партнерство с Австралией и Великобританией в рамках AUKUS, а также усилить сотрудничество с Южной Кореей, Японией и Филиппинами.

Стоит отметить, что США формально не признают независимость Тайваня, но сохраняют активную поддержку тайваньского сепаратизма, при этом заявляя о сохранении территориальной целостности Китая. В тайваньской прессе в комментариях к заявлениям Байдена публикуются материалы под заголовком: "Америка с нами!"

В это же время, украинское общество в недоумении, почему администрация Байдена готова начать войну за остров Тайвань и не хочет отказать более существенную помощь Украине.