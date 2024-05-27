Данные орудия отличаются своей лёгкостью и простотой а обращении

Корпорация "Ростех" поставила вооружённым силам партию лёгких 82-миллиметровых минометов 2Б24. Оружие имеет простую и надёжную конструкцию, а также небольшой вес, что даёт возможность оснастить ими пехотные формирования, включая горно-стрелковые.

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В конструкции орудия применяются современные материалы, позволившие снизить его вес. Это даёт возможность группе из нескольких человек самостоятельно переносить миномёт и боеприпасы к нему, что позволяет пехоте без моторизации использовать миномет в сложной местности, к примеру, в лесных районах и горах. Вместе с этим 2Б24 можно оперативно подготовить к стрельбе - расчёт развернёт миномет менее чем за полминуты.

"Невзирая на простоту, орудие является эффективным средством поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники. Его преимущества включают в себя возможность стрельбы с любого типа грунта благодаря плите кругового обстрела. Кроме того, эффективность минометов возрастает при использовании современных средств наведения и контроля, таких как беспилотные летательные аппараты", - отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии компании "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Ростех" выпускает различные вооружения, военную технику и боеприпасы, включая САУ "Мста-С" и "Мальва", самоходный миномет "Дрок", буксируемый миномет 2Б11 и другие.