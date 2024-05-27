По словам экспертов, причиной тому стало отсутствие взрывчатых веществ, необходимых для производства снарядов.

Европейский союз сталкивается со значительной проблемой в увеличении выпуска артиллерийских боеприпасов для Киева, несмотря на его усилия. Проблема заключается не в наличии необходимых мощностей, а скорее в нехватке взрывчатых веществ. Производители не могут наполнить гильзы необходимыми взрывчатыми веществами, поскольку производство взрывчатых веществ в Евросоюзе ограничено. Крупнейший европейский производитель взрывчатки находится в Польше, а в Великобритании такого производства не было с 2008 года.



Этот вопрос освещался в различных западных СМИ, причем некоторые предполагали, что ЕС готовится к потенциальному провалу в своих усилиях по обеспечению Украины необходимыми артиллерийскими снарядами. В одном из таких отчетов говорилось, что Россия производит в три раза больше снарядов, чем весь ЕС, и что эти снаряды также дешевле.

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