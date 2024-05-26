В 2025 году компания представит два новых узла, N3X и N2

Конкуренция за производство самых передовых чипов в мире является ожесточенной, и план развития продуктов TSMC обещает сложную битву за превосходство. Компания объявила, что планирует запустить свой оптимизированный узел на базе N3P во второй половине 2024 года, и ожидается, что производство будет самым передовым из предложений компании.

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В 2025 году TSMC представит два новых узла, N3X и N2, которые будут предлагать различные преимущества, такие как первое использование транзисторов TSMC с универсальным вентильным переключателем (GAA) в N2. N3X предназначен для высокопроизводительных вычислительных приложений с максимальным напряжением 1,2 В и может либо снизить энергопотребление на 7% за счет уменьшения Vdd с 1 В до 0,9 В, либо повысить производительность на 5% или увеличить количество транзисторов примерно на 10%. В N2 используются нанолистовые транзисторы с универсальным переключателем GAA, которые имеют очень низкий Vdd, что делает их идеальными для мобильных и носимых приложений. TSMC также утверждает, что N2 обеспечит новый уровень энергоэффективных вычислений для HPC.

Технология N2 от TSMC будет поставляться с NanoFlex от TSMC, совместной оптимизацией дизайна и технологии, которая обеспечивает проектировщикам гибкость в использовании стандартных ячеек N2. Ожидается, что N2P обеспечит на 5-10% меньшее потребление или на 5-10% более высокую производительность по сравнению с оригинальным N2. Однако, в отличие от предыдущих анонсов, N2P не будет включать резервную сеть электроснабжения, а вместо этого будет использовать стандартные механизмы электроснабжения. Это означает, что интеграция такого передового источника питания будет передана будущим поколениям узлов, включая A16.