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Zelikman
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Как и с 3000-линейкой, флагманская модель не может похвастать оправданной ценой для рядовых геймеров.

  Накануне одно из англоязычных изданий провело ряд тестов различных видеоадаптеров, чтобы выявить наиболее интересные модели из актуальных линеек Nvidia и её главного конкурента в лице AMD, однако сегодня мы разберём, какой же вариант наиболее выгоден из видеокарт RTX 4000-ой серии, так как она на сегодняшний день являются наиболее востребованной среди пользователей, решивших обновить свой ПК.

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  Наверняка, большинство пользователей выбирают именно эти ускорители благодаря технологии DLSS 3, которая может улучшить плавность картинки, но в данных тестах эта опция не использовалась, чтобы выяснить разницу в чистой производительности и сделать сравнение более справедливым. Помимо этого, еще не все разработчики включили данную опцию в свои проекты на должном уровне оптимизации.

  В качестве тестового стенда энтузиасты использовали систему на Intel Core i9-12900K, материнскую плату MSI Pro Z690-A WiFi DDR4, две планки оперативной памяти Corsair DDR4-3600 по 16 ГБ, SSD диск Crucial P5 Plus 2TB и всё это запитывалось блоком Cooler Master MWE 1250 V2 Gold, операционная система Windows 11.

  Тесты проходили в играх Borderlands 3, Far Cry 6, Flight Simulator, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. Настройки графики в каждом проекты были выставлены на Ultra с трассировкой при FullHD разрешении. В результатах представлено общее среднее значение для всех восьми проектов. С таким разрешением большинство видеоадаптеров укладываются по объему видеопамяти на борту и согласно анализу Steam, геймеры по сей день в основном пользуются именно FullHD-мониторами.

  Цены были взяты с отечественного маркетплейса. Как и с прошлой линейкой видеоадаптеров, самое топовое решение, в виде Nvidia RTX 4090, оказалось неконкурентоспособным на фоне остальных моделей. Без сомнений, данные видеоускорители являются ультимативными и недаром именно их большими партиями выкупают китайские компании для разработок в сфере искусственного интеллекта. Однако для геймеров это решение является не самой оправданной покупкой.

  Самым выгодным приобретением является недавно вышедшая Nvidia RTX 4070 Super, которая может похвастаться 12 гигабайтами видеопамяти,  хорошей производительностью и имеет при этом небольшое потребление. Если согласно тестам, отставание от флагмана в играх составляет около 37%, то по цене уже разница в 3-4 раза.

  Также ставит под сомнения разумность покупки RTX 4090 и тот факт, что уже к концу текущего года Nvidia может представить флагманскую линейку следующего поколения, и при отсутствии ограничений по бюджету на новую систему стоит подождать немного времени до старта продаж RTX 5090. 

#nvidia #видеокарты #технологии #железо
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Vorvort
16:29
Автору респект за статью, но есть критика. Senua's Hellblade 2 по геймплею и сюжету абсолютный шлак, об этом писали многие эксперты, и я с этим согласен. Использовать это поделие от Ninja Theory можно...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:29
Пойми одно. Красные не могут в Топы). Ну не ту у них таких инженеров.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Китя
16:28
Сейчас брать 4090 смысла нет. Сливать на Авито 4090 надо. Этим летом выйдет 5090.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:27
А чо не за 300? Рука не поднялась такое написать?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Vorvort
16:26
Потому что зелёные часто пишут в комментариях что 7900XTX равна 4070 Ти или 4070 Ти Супер. Вот и получили оплеуху.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:25
Хаха, рили? Чел мутит уже который раз какие-то свои тесты, пытаясь доказать себе, что он не зря купил 7900хтх. Может, скоро сам в это поверит.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
dimkahon
16:24
А у тебя что где горит и плавится?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
owzod
16:23
Я на старте за 117 тыр. 4090 таф брал, что скажешь) Умник).
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
АЕV
16:22
По пунктам ватноголовуму тебе объясняю: пенсионный возраст у них выше так как люди живут на 25-30 лет дольше как минимум и это мужчины. Медицина на высоте, а если тебе с ЗП жаба душит заплатить на сем...
В США ежедневное употребление марихуаны впервые превысило потребление спиртного
dimkahon
16:22
И чем она лучшая? Тем, что ты так считаешь?
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