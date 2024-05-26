Сообщается, что в атаке участвовали 10 Ту-95мсм, 5 Ту-22М3М, а также несколько МиГ-31 с ракетами Кинжал.

Российская армия провела координированный удар по позициями украинских войск, атакуя военные и инфраструктурные объекты в разных регионах. Согласно информации, поступившей к утру, использовались беспилотники-камикадзе «Герань» и ракеты, включая гиперзвуковые «Кинжал».

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По информации российских источников, атака происходила двумя волнами: в первую очередь над Украиной были зафиксированы дроны-камикадзе «Герань», уже позднее прогремели взрывы от ракетных ударов, запущенных стратегическими бомбардировщиками. По предварительным данным, в ударе принимали участие 10 Ту-95мсм, 5 Ту-22М3М, а также МиГ-31 с «Кинжалами».

Аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области пострадал особенно сильно: его бомбили всеми типами боеприпасов, включая «Кинжалы». Есть информация о повреждении системы противовоздушной обороны в районе аэродрома, линий электропередач в городе и серьезных разрушениях на аэродроме. Также за ночь пострадали объекты в Киевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях. Ракетами «Кинжал» атакованы цели в Староконстантинове и Ивано-Франковской области.

Генеральный штаб Украины вновь отчитался об успешной обороне объектов. Согласно докладу, украинская ПВО отбила все атакующие объекты, за исключением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Повреждения на земле, по-видимому, случились сами собой.

"Военно-Воздушные силы объявили о сбитии 12 ракет Х-101 и 31 «Шахед». согласно данным, повреждения были лишь от двух ракет «Кинжал», - пишут украинские пропагандистские издания.