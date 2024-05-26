Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
ВКС России произвели массированный авианалёт на объекты украинских военных
Сообщается, что в атаке участвовали 10 Ту-95мсм, 5 Ту-22М3М, а также несколько МиГ-31 с ракетами Кинжал.

  Российская армия провела координированный удар по позициями украинских войск, атакуя военные и инфраструктурные объекты в разных регионах. Согласно информации, поступившей к утру, использовались беспилотники-камикадзе «Герань» и ракеты, включая гиперзвуковые «Кинжал».

реклама

  По информации российских источников, атака происходила двумя волнами: в первую очередь над Украиной были зафиксированы дроны-камикадзе «Герань», уже позднее прогремели взрывы от ракетных ударов, запущенных стратегическими бомбардировщиками. По предварительным данным, в ударе принимали участие 10 Ту-95мсм, 5 Ту-22М3М, а также МиГ-31 с «Кинжалами».

  Аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области пострадал особенно сильно: его бомбили всеми типами боеприпасов, включая «Кинжалы». Есть информация о повреждении системы противовоздушной обороны в районе аэродрома, линий электропередач в городе и серьезных разрушениях на аэродроме. Также за ночь пострадали объекты в Киевской, Житомирской, Полтавской и Кировоградской областях. Ракетами «Кинжал» атакованы цели в Староконстантинове и Ивано-Франковской области.

  Генеральный штаб Украины вновь отчитался об успешной обороне объектов. Согласно докладу, украинская ПВО отбила все атакующие объекты, за исключением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Повреждения на земле, по-видимому, случились сами собой.

  "Военно-Воздушные силы объявили о сбитии 12 ракет Х-101 и 31 «Шахед». согласно данным, повреждения были лишь от двух ракет «Кинжал», - пишут украинские пропагандистские издания.

#сво #армия #бои #ракеты #вкс #кинжал #удары #бомбардировщики
+
Написать комментарий (0)
Российская армия освободила посёлок Берестовое в Харьковской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
10
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
13
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
6
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
+
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
6
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Инженер показал ПК в столешнице с RTX 4090, Core i9-13900K и 45" OLED-монитором
2
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Новая солнечная панель Xiaomi Outdoor Camera Solar Panel получила пылевлагозащищенную конструкцию
+
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
7
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
7
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
3
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Смартфон Honor Magic 6 Pro будет обладать подарочным набором с наушниками, часами и обслуживанием
+
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
5
«Северсталь» разрабатывает замену контроллерам от Siemens и GE для металлургов и предприятий химической отрасли
1
CULTSPORT представил новые смарт-часы Forge XR с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем
+

Популярные статьи

Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
86
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
+
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
32
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
19
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
2
Пакт безопасности "Поцелуй смерти" грозит превратить Кению в вассала США
+
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
10
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
+

Сейчас обсуждают

Колючка
11:49
печально
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Sausage228
11:46
Потеря поддержки, не значит что она не будет работать, винда 7 же работает как и остальные, только для них перестали выпускать новые версий приложение и т.д
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
IvanLeka
11:46
В поход лучше взять x-tar со съёмными АКБ 21700.
Ugreen представляет мощный внешний аккумулятор емкостью 48 000 мАч
owzod
11:42
И я с этим согласен, потому как я сам сидел в основном только на топах красных меняя их почти каждый год с 2003 года по 2011г включительно, и я терпел и терпел ), что вот вот что то изменится в лучшую...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Андрей Трубников
11:42
Меня больше умиляет то, что комментаторы пишут, что им функция не нужна, а значит никому не нужна.
Windows 11 Recall работает не только на процессорах Snapdragon X
Сергей Ащев
11:42
Если не подключать к интернету, а использовать для старых игр, то почему бы и нет?
Почему в 2024 году не стоит устанавливать на ПК старые ОС Windows ХР и Windows 2000
Eppius
11:32
Все пугать пытаются.
В НАТО могут применить положение о коллективной обороне в случае кибератаки на союзников
Остап Бендер
11:30
В русском языке тарифы бывают на услуги ЖКХ, на проезд. В словари хоть иногда заглядывайте. Первое значение tariff в американском словаре Вебстера явно русское "пошлина". Слышали такое слово?
Компания GPD представила новый OLED-ноутбук GPD Duo с двумя дисплеями
lighteon
11:29
Так она уже наступила. RTX Remix уже фактически делает за ночь то, что делает целая студия месяцами... А значит не за горами то, что 3D дизайнеры, программисты будут замещены ИИ... Во всяком случае, е...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
owzod
11:25
Но ...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем