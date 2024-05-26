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Zelikman
Российская армия освободила посёлок Берестовое в Харьковской области
Штурм населённого пункта занял около двух недель, и к сегодняшнему дню войска уже провели его зачистку

  Посёлок Берестовое в Харьковской области, где в начале мая была зафиксирована активность российских подразделений, теперь полностью зачищен от украинских формирований. Информация о захвате данного населенного пункта появилась накануне и была распространена рядом российских источников.

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  Атака российской армии в Харьковской области заставила украинское руководство перераспределить свои подразделения с других участков и направить их под Харьков. Это стало причиной ослабления обороны ВСУ на некоторых направлениях, включая Купянское. Сообщалось, что российские силы теперь контролируют два посёлка - Ивановка и Берестовое. Официального заявления от Министерства обороны пока не поступало, возможно, оно будет опубликовано сегодня.

  Сосредоточение резервов украинских формирований на Харьковском участке позволяет армии России добиваться значительных тактических успехов на ряде других районов линии боевого соприкосновения, где уже чувствуется нехватка этих самых резервов.

  Согласно информации нескольких Telegram-каналов, российская армия пересекла границу Луганской Народной Республики и Харьковской области в окрестностях села Берестовое 8 мая. Российские штурмовики вошли в посёлок и начали оттеснять ВСУ, однако, полное освобождение заняло две недели. Не прекращается наступление и в окрестностях Кисловки на Купянском участке, где войска освободили Ивановку и начали двигаться к посёлку Степовая Новоселка.

#сво #армия #бои #наступление #харьковская область
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