Учения проводились после инаугурации Лай Цзин-дэ на посту президента острова

Китайская армия "успешно выполнила все задачи", направленные против Тайваня, сообщил в субботу государственный военный новостной канал CCTV. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние два дня в общей сложности 111 китайских самолетов и десятки военно-морских кораблей окружили остров.

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Последние учения стали началом "новой эры нормализации практик", заявил доцент университета национальной обороны Народно-Освободительной армии Китая Чжан Чи в интервью CCTV. "Каждый раз, когда тайваньские сепаратисты провоцируют Китай, НОАК будет делать шаг вперед", - сказал Чжан.

Пекин выразил недовольство новым правительством Тайбэя, обвинив Лай Цзин-дэ в стремлении к независимости и дестабилизации региона. Учения китайских военных стали крупнейшими за год.

Учения были необходимы, чтобы "служить суровым наказанием за сепаратистские действия сил независимости Тайваня", заявили в китайском агентстве новостей Синьхуа со ссылкой на военного представителя.

"Недавние односторонние военные провокации Китая не только подорвали статус-кво мира и стабильности в Тайваньском проливе, но и открыто вызвали серьезную обеспокоенность и осуждение со стороны международного сообщества", - заявила пресс-секретарь президента Тайваня Карен Го в своем заявлении.

Учения ухудшили положение президент острова, включая разногласия, проводимые оппозицией с целью ограничить полномочия Лай Цзин-дэ. Оппозиция продвигает изменения в закон, расширяющие возможности законодателей расследовать деятельность правительства, что привело к протестам.