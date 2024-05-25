Сообщается о продвижении подразделений в районах сёл Петропавловка, Новоегоровка и Ивановка

Согласно сообщениям украинских и российских военных журналистов, Вооруженные силы России не прекращают уничтожать украинские формирования в окрестностях сел Петропавловка, Новоегоровка и Ивановка.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о тяжелой ситуации на Купянском участке. Украинские военные больше не питают надежд скрыть плачевное положение на этом направлении линии боевого соприкосновения. Стоит отметить, что населённый пункт Ивановка был потерян украинскими войсками ранее. Невзирая на активные усилия по восстановлению контроля над посёлком, формированиям Киева не получилось этого добиться.

"Обстановка на передовой еще более тяжелая из-за отсутствия полноценной оборонительной линии украинских военных в Харьковской области. В связи с этим сдерживать интенсивное российское наступление становится все труднее", - сообщают украинские источники

Даже проукраинские военные аналитики, в том числе и западные эксперты, признают, что неудача украинских военных на этом участке стала возможной из-за высокой коррупции и растраты всех денежных вложений, сделанных на строительство укреплений. В результате украинские формирования потеряли возможность оказывать сильное противодействие наступающей армии России. Теперь не исключено, что российские войска смогут подойти к Харькову или даже окружить его со всех сторон.