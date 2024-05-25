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Zelikman
Atari выкупила своего исторического конкурента в лице Intellivision
Обе компании боролись между собой на рынке видеоигр с 70-ых годов

  Несмотря на то, что бренды Atari и Intellivision являются лишь отголосками своих прошлых "я", они все еще существуют на рынке почти через 50 лет после своего первоначального появления. Теперь Atari приобрела своего исторического конкурента, объединив под своим брендом сотни классических игр.

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  Atari SA, французская компания, ранее известная как Infogrames, теперь владеет брендом Atari. Intellivision Entertainment, новая компания, основанная Томми Талларико в 2018 году с целью разработки новой домашней консоли под названием Intellivision Amico, теперь является частью бизнеса ретро-игр Atari SA.
Оригинальная консоль Intellivision была выпущена в 1979 году и разошлась тиражом в пять миллионов единиц, прежде чем исчезнуть в 90-х годах. Intellivision конкурировала с Atari 2600, даже наняв Джорджа Плимптона, актера-сценариста, для серии телевизионных рекламных роликов, в которых сравнивались два бренда и подчеркивались предполагаемые преимущества Intellivision.

  Intellivision Entertainment теперь станет частью бизнеса ретро-игр Atari SA, включая права на бренд консоли и более 200 игр, принадлежащих Tallarico. IE продолжит продавать свою проблемную консоль Amico и публиковать игры Intellivision по лицензии от Atari SA.

  Atari SA, похоже, заинтересована в выпуске игр Intellivision как в цифровом, так и в физическом форматах и даже рассматривает возможность разработки новых игр на основе наследия старой консоли. У компани есть планы относительно долгосрочного проекта по возрождению почти забытого игрового бренда.

#игры #гейминг #ретро #atari #intellivision
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