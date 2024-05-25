Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
FN Herstal представила обновлённую версию своего пулемёта FN Minimi Mk3
В новинке можно будет комбинировать сразу две оптические системы в один ряд, благодаря новой удлинённой крышке

  Бельгийская оружейная фирма FN Herstal, прославившаяся за счет своего знаменитого пулемета FN Minimi Mk3, который может похвастаться хорошей эффективностью и надежностью, представила обновленную модель данного изделия. Компания утверждает, что 7,62-мм FN Minimi Mk3 обладает высокой мощностью и легкостью, а также улучшенными эргономикой и мобильностью.

реклама

  Недавно был продемонстрирован новый вариант этой модели, отличающийся удлиненной верхней направляющей с 23 слотами. Эта система креплений позволяет размещать сразу две оптические системы в один ряд, обеспечивая большую вариативность, раскрывая возможности для модификации оборудования. К примеру, солдаты теперь смогут комбинировать дневную оптику с прицелом многократного наведения или устанавливать оптику с прибором ночного видения.

  Пулемет теперь оснащен нерегулируемым съемным целиком вместо стандартного прицела. Это дополняется удерживающим механизмом, которое фиксирует крышку открытой в момент перезарядки или обслуживания. Этот механизм компенсирует дополнительный вес оптики, обеспечивая простоту и удобство в обращении с оружием. Новинка будет представлена общественности на выставке Eurosatory, запланированной в середине июня текущего года в Париже.

#оружие #пулемёт #fn herstal #fn minimi mk3
+
Написать комментарий (0)
Боец ВСУ связался с российскими военными и сдался прямо на своём танке Т-64
Reuters: Российские системы РЭБ мешают Украине эффективно применять западное высокоточное оружие
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
19
Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
6
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
9
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
7
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
3
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Первый пилотируемый запуск космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
+
Украинские военные укрепляют бельгийские БМП бревнами
1
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
5
Huawei выпускает обновления для умных часов Watch 3 и Watch Fit 3
+
«Роскосмос» обещает завершить второй этап создания Российской орбитальной станции в 2033 году
1
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
7
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
42
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
18
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
7
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
16
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
13
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8

Сейчас обсуждают

beltar
14:28
Нейронку выключи. Почему это вообще пропустили?
Британские ученые открыли новую пригодную для жизни планету Gliese 12b
DooC
14:28
Да пускай использует всеравно запада заплатит России из своего кармана в два раза больше её замароженными и изьятыми активами,а потеря рынка на прямую у же несет им не малый ущерб
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
Зю
14:26
И как теперь выключить эти "положительные нововведения", связанные с ИИ?
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
beltar
14:25
1060 6, что тут думать.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Добрый день
14:23
Зачем ты так знакомого подставил?
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Добрый день
14:23
Он и иже с ним вылезают из ЧС через пару месяцев волшебным образом.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Зю
14:22
Мы подумаем. Годика 2 ещё, пока всякие хромиумы перестанут обновляться на Win10.
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
Добрый день
14:21
Ох уж эти знакомые...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Лев корл
14:17
И семерка До сих пор на ней!
Microsoft подтверждает активацию функции шифрования BitLocker в Windows 11 по умолчанию
DooC
14:17
а чего вы хотели так как QX9770 это двойной E8600,уступает он тока в 2 поточности а в 4 выигрывает,при том что QX9770 приходится боротся с двумя кристалами E8600,что бы работали паралельнно без скачко...
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем