В новинке можно будет комбинировать сразу две оптические системы в один ряд, благодаря новой удлинённой крышке

Бельгийская оружейная фирма FN Herstal, прославившаяся за счет своего знаменитого пулемета FN Minimi Mk3, который может похвастаться хорошей эффективностью и надежностью, представила обновленную модель данного изделия. Компания утверждает, что 7,62-мм FN Minimi Mk3 обладает высокой мощностью и легкостью, а также улучшенными эргономикой и мобильностью.

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Недавно был продемонстрирован новый вариант этой модели, отличающийся удлиненной верхней направляющей с 23 слотами. Эта система креплений позволяет размещать сразу две оптические системы в один ряд, обеспечивая большую вариативность, раскрывая возможности для модификации оборудования. К примеру, солдаты теперь смогут комбинировать дневную оптику с прицелом многократного наведения или устанавливать оптику с прибором ночного видения.

Пулемет теперь оснащен нерегулируемым съемным целиком вместо стандартного прицела. Это дополняется удерживающим механизмом, которое фиксирует крышку открытой в момент перезарядки или обслуживания. Этот механизм компенсирует дополнительный вес оптики, обеспечивая простоту и удобство в обращении с оружием. Новинка будет представлена общественности на выставке Eurosatory, запланированной в середине июня текущего года в Париже.